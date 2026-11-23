Le cuivre rebondit après la chute provoquée par l'IA ; les primes au comptant en Chine s'atténuent

Le cuivre a retrouvé un niveau supérieur à 12 000 dollars lundi après être brièvement passé en dessous de ce seuil pour la première fois depuis mars, les investisseurs s'étant montrés nerveux face aux perspectives de l'IA et à de nouvelles hausses des taux d'intérêt aux États-Unis.

Le contrat de référence sur le cuivre à trois mois CMCU3 à la Bourse des métaux de Londres (LME) a progressé de 0,62 % pour s'établir à 12 235,50 dollars la tonne métrique à 07h00 GMT lundi, rebondissant après avoir atteint 11 948 dollars plus tôt dans la séance, son plus bas niveau depuis fin mars.

Le contrat de cuivre le plus négocié SCFv1 à la Bourse des contrats à terme de Shanghai a reculé de 1,01 % pour clôturer à 95 070 yuans (14 248,67 dollars) la tonne.

Le cuivre, largement utilisé dans la construction de centres de données dédiés à l'IA, subit une forte vague de ventes depuis la semaine dernière, les investisseurs se demandant si les rendements sur les dépenses massives consacrées à cette technologie se concrétiseront suffisamment rapidement pour justifier l'investissement.

L'indice Nasdaq Composite, à forte composante technologique .IXIC , a chuté de 10 % la semaine dernière, enregistrant sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars 2020, bien que les contrats à terme sur indices boursiers américains aient rebondi lors des échanges asiatiques de lundi et que les autorités asiatiques s'efforcent de stabiliser un marché boursier pris dans la volatilité liée à l'IA.

Les marchés tablent également sur une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine en décembre et sur un nouveau resserrement monétaire l'année prochaine. Le dollar =USD est resté proche de son plus haut niveau depuis 19 mois, rendant les métaux libellés en dollars plus chers pour les acheteurs utilisant d'autres devises.

Les signes de resserrement sur le marché physique du cuivre en Chine ont commencé à s'atténuer à mesure que les primes se réduisaient, bien que l'offre au comptant soit restée relativement limitée.

Les primes au comptant du cuivre SMM-CU-PND sont tombées à 3 350 yuans la tonne lundi, contre un record de 7 250 yuans jeudi, selon le fournisseur d'informations chinois Shanghai Metals Market. La prime du cuivre de Yangshan SMM-CUYP-CN s'établissait à 450 dollars lundi.

Néanmoins, le contrat de cuivre de décembre sur la Bourse des contrats à terme de Shanghai s'échangeait avec une forte prime par rapport à celui de janvier, contrastant avec un contango observé dans l'écart entre le cours au comptant et celui à trois mois du LME CMCU0-3 .

Les stocks dans les entrepôts contrôlés par la SHFE CU-STX-SGH ont enregistré leur première hausse hebdomadaire depuis plus d'un mois, mais sont restés faibles.

Sur le LME, l'aluminium CMAL3 a gagné 0,60 %, le zinc CMZN3 a légèrement progressé de 0,06 %, le nickel CMNI3 a augmenté de 0,98 % et l'étain CMSN3 a progressé de 1,49 %, tandis que le plomb CMPB3 a reculé de 0,11 %.

À la SHFE, l'aluminium SAFv1 a grimpé de 1,71 % et l'étain SSNv1 a progressé de 0,23 %, tandis que le zinc SZNv1 a reculé de 0,87 %, le plomb SPBv1 a baissé de 0,28 % et le nickel SNIv1 a reculé de 0,11 %.

(1 $ = 6,6722 yuans renminbi chinois)

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