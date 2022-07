Le cuivre ranimé par la rumeur d'un plan de soutien en Chine

(AOF) - Après avoir récemment chuté à son plus bas depuis près de 2 ans, le cours du cuivre gagne près de 5% à 3,58 dollars la livre. Selon Bloomberg, la Chine prépare un plan de soutien économique de 220 milliards de dollars. Le métal rouge est sensible à toute information à propos de la conjoncture car il est utilisé dans de nombreux secteurs, à l'instar de la construction. A ce titre, la Chine est un important consommateur de ce minerai. Elle était responsable de plus de 50% de la consommation mondiale l'année dernière, loin devant l'Europe : 16%.