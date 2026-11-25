Le cuivre poursuit sa chute et frôle son plus bas niveau de l'année, alors que le rebond lié à l'IA s'essouffle

Les cours du cuivre ont poursuivi leur baisse mercredi pour atteindre leur plus bas niveau depuis près d'un an, le rebond des actifs liés à l'IA ayant cédé la place à une nouvelle vague de ventes.

Le cuivre de référence à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 a reculé de 1,04 % à 11 703 dollars la tonne métrique à 07h25 GMT.

Il a atteint 11 682 dollars, son plus bas niveau depuis le 18 décembre 2025, au cours de la séance.

Le contrat sur le cuivre le plus négocié à la Bourse des contrats à terme de Shanghai SCFv1 a clôturé en baisse de 6,34 %, à 87 950 yuans la tonne. Au cours de la séance, il a atteint 87 950 yuans, son plus bas niveau depuis le 1er décembre 2025.

Le cuivre, métal essentiel pour les centres de données dédiés à l'IA, avait bondi lundi après que Nvidia NVDA.O eut réintégré Jensen Huang au poste de directeur général, déclenchant un rebond généralisé des actifs liés à l'IA. Ce rebond s'est toutefois avéré de courte durée , Nvidia ayant perdu 5,9 % mardi et les actions asiatiques s'étant effondrées mercredi.

“Le marché a rapidement intégré la nouvelle positive du retour de Jensen Huang, et le retour d'une forte volatilité des actions américaines, en particulier des valeurs technologiques, a déclenché une vague de panique sur les marchés”, ont indiqué les analystes de la société de courtage chinoise Everbright Futures dans une note.

La résurgence des inquiétudes concernant les sorties de cuivre des États-Unis a également pesé sur les cours, a ajouté la société de courtage.

L'étain, autre métal censé bénéficier de l'expansion des infrastructures d'IA, a également subi de fortes pressions à la vente.

L'étain CMSN3 à trois mois sur le LME a chuté de 4,15 %, et le contrat le plus négocié à Shanghai SSNv1 a plongé jusqu'à 9,62 %, sa plus forte baisse depuis plus d'un an.

Par ailleurs, l'administration Trump s'apprête à publier les conclusions d'une enquête sur les capacités industrielles excédentaires présumées de 16 partenaires commerciaux majeurs, dont la Chine et l'Union européenne, ce qui pourrait déboucher sur de nouveaux droits de douane .

L'aluminium au LME CMAL3 a reculé de 1,05 %, atteignant son plus bas niveau depuis 13 mois, tandis que l'aluminium à la SHFE SAFv1 a clôturé en baisse de 4,45 %.

Mardi, le LME a temporairement durci ses règles de prêt afin d'atténuer la tension sur le marché de l'aluminium, qui avait propulsé les primes sur les livraisons immédiates à leur plus haut niveau depuis près de quatre décennies.

Parmi les autres métaux du LME, le zinc CMZN3 a reculé de 1,22 %, le plomb CMPB3 a perdu 0,55 % et le nickel CMNI3 a glissé de 0,07 %.

Sur la SHFE, le zinc SZNv1 a perdu 3,51 %, le nickel SNIv1 a reculé de 2,34 % et le plomb SPBv1 a baissé de 1,47 %.

(1 $ = 6,6640 yuans renminbi)

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