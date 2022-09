Le cuivre pénalisé par des perspectives moroses

(AOF) - Cette semaine, le cours du cuivre a chuté de 8% à 7 547 dollars la tonne. Dans l’ensemble, les prix des métaux de base sont revenus à leur niveau d'avant-guerre en Ukraine aussi rapidement qu'ils avaient augmenté. Ils sont pénalisés par le risque d’un ralentissement mondial, voire d’une récession. Parallèlement, la demande mondiale de métaux diminue, notamment en raison de la morosité des perspectives économiques en Chine. En effet, ce dernier représente plus de 50% de la production d'acier et de cuivre et est le premier importateur mondial.