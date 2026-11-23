Le cuivre est passé sous la barre des 12 000 dollars pour la première fois depuis mars avant de se redresser en début de séance lundi , les investisseurs se montrant nerveux face aux perspectives liées à l'IA et à de nouvelles hausses des taux d'intérêt aux États-Unis, malgré une offre au comptant toujours restreinte.

Le contrat de référence sur le cuivre à trois mois CMCU3 à la Bourse des métaux de Londres (LME) a progressé de 0,66% à 12 240,50 dollars la tonne métrique à 03h30 GMT lundi, rebondissant après avoir atteint 11 948 dollars plus tôt dans la séance.

Le contrat de cuivre le plus négocié SCFv1 à la Bourse des contrats à terme de Shanghai a reculé de 0,82% à 95 250 yuans (soit 14 265,39 dollars) la tonne.

Le cuivre, largement utilisé dans la construction de centres de données dédiés à l'IA, est pris dans une forte vague de ventes depuis la semaine dernière, les investisseurs se demandant si les rendements sur les dépenses massives consacrées à cette technologie se concrétiseront suffisamment rapidement pour justifier l'investissement.

L'indice Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, a chuté de 10% la semaine dernière, enregistrant sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars 2020.

Les marchés tablent également sur une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine en décembre et sur un nouveau resserrement monétaire l'année prochaine. Le dollar =USD est resté proche de son plus haut niveau depuis 19 mois, rendant les métaux cotés en dollars plus chers pour les acheteurs utilisant d'autres devises.

Pourtant, des signes de resserrement de l'offre physique au comptant persistent en Chine. Alors que l'écart entre le cuivre au comptant et le contrat à trois mois sur le LME CMCU0-3 est passé en contango – le cuivre au comptant s'échangeant avec une décote par rapport au contrat à trois mois –, les contrats sur la Bourse à terme de Shanghai restent en forte backwardation.

Les primes au comptant indiquent également une tension de l'offre. La prime de Yangshan SMM-CUYP-CN , qui mesure l'appétit des acheteurs chinois pour le cuivre importé, continue d'atteindre des records, tandis que la prime nationale SMM-CU-PND est également restée forte vendredi, à 5 800 yuans la tonne, en baisse par rapport au record de 7 250 yuans atteint jeudi.

Les stocks dans les entrepôts contrôlés par la SHFE ont augmenté CU-STX-SGH , enregistrant leur premier afflux depuis plus d'un mois, mais cela n'a guère contribué à faire baisser les primes.

Sur le LME, l'aluminium CMAL3 a gagné 0,65%, le nickel CMNI3 a progressé de 0,78% et l'étain CMSN3 a avancé de 1,07%, tandis que le zinc CMZN3 a reculé de 0,04% et le plomb CMPB3 a légèrement baissé de 0,05%.

Sur la SHFE, l'aluminium SAFv1 a grimpé de 1,69%, tandis que le zinc SZNv1 a reculé de 0,97%, le plomb SPBv1 a baissé de 0,38%, le nickel SNIv1 a reculé de 0,23% et l'étain SSNv1 a perdu 0,20%.

(1 $ = 6,6770 yuans renminbi chinois)

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