Le cuivre marque une pause

(AOF) - Le cours du cuivre marque le pas en fin d'après midi (-0,35 % à 2,691 dollars l'once). Le métal rouge avait clôturé hier à 2,705 dollars l'once, soit son plus haut niveau depuis la fin juillet. Depuis son plus bas de l'année atteint fin août, le cuivre affiche un gain de près de 6 %. Il bénéficie de l'espoir d'une paix prochaine de la guerre commerciale sino-américaine. Cette perspective relègue au second plan les craintes liées au ralentissement économique mondial.

A cet égard, le FMI a réduit aujourd'hui ses prévisions de croissance pour la zone euro à +1,2 % contre +1,3 % prévu en avril, après +1,9 % en 2018.