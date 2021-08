Le cuivre et les métaux industriels également dans la tourmente

(AOF) - Comme la plupart des bourses mondiales et des matières premières, le cuivre s'effrite ce jeudi au lendemain du compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, qui laisse entrevoir un début de "tapering" dès cette année. Cette perspective d'une réduction des mesures de soutien à l'économie américaine, mais également les inquiétudes concernant la production d'acier en Chine et les risques que fait peser le variant Delta sur la croissance mondiale plombe le marché des métaux. Le cuivre a ainsi cédé jusqu'à 2,8% à 8 787 dollars la tonne au LME, son plus bas niveau en quatre mois.

L'étain a quant à lui cédé jusqu'à 11%, et le minerai de fer a perdu 12% à 131,30 dollars la tonne à Singapour.