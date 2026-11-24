Les cours du cuivre et de l'étain ont fortement chuté mardi, effaçant tous les gains enregistrés lors de la séance précédente alors que la reprise liée à l'IA s'essoufflait, tandis que l'aluminium a plongé à son plus bas niveau depuis 13 mois.

Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange reculait de 5,6% à 11.790,50 dollars la tonne métrique à 17h00 GMT. Il a atteint un plus bas de séance à 11.760 dollars, son plus bas niveau depuis le 23 mars.

Ce métal, utilisé dans les réseaux électriques et les centres de données, avait bondi de 5,3% lundi après que Nvidia NVDA.O a réintégré Jensen Huang au poste de directeur général, déclenchant un large rebond des valeurs liées à l'IA après que la démission de Jensen Huang, le 12 novembre, eut provoqué une chute brutale.

Mais le Nasdaq et le S&P 500 ont chuté mardi, les investisseurs se détournant des actions liées à l'IA, leur attention se portant sur les données d'inflation de cette semaine afin d'obtenir un indice définitif sur l'orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine avant sa réunion de décembre.

“Ces investisseurs ne reprennent pas entièrement les positions qu'ils détenaient avant cet événement, notamment leur exposition aux matières premières”, a déclaré Tom Price, analyste chez Panmure Liberum. “Je pense qu'ils regardent la situation et estiment que le cuivre est volatil.”

L'étain CMSN3 , un autre métal qui devrait bénéficier du développement de l'IA, est passé sous la barre des 40.000 dollars la tonne pour la première fois depuis décembre, chutant de 8,3% à 39.110 dollars la tonne, ce qui représente sa plus forte baisse intrajournalière depuis mars.

La société de courtage Sucden Financial a estimé quant à elle qu'une reprise plus durable des métaux de base nécessiterait un regain d'intérêt des acheteurs une fois que le rebond initial lié au soulagement se serait estompé.

L'aluminium CMAL3 a reculé de 3,1% à 2.765 dollars. Le métal avait auparavant chuté de 3,9% à 2.744,50 dollars, son plus bas niveau depuis octobre 2025 , après que Bloomberg News eut annoncé que le LME s'apprêtait à approuver une marque d'aluminium indonésienne .

La prime du contrat au comptant de l'aluminium sur le LME par rapport au contrat à terme à trois mois CMAL0-3 s'est ramenée à 263 dollars la tonne , contre plus de 400 dollars lundi, après que le LME a temporairement durci ses règles en réponse à la pénurie de ce métal.

Le zinc CMZN3 a chuté de 3,4% à 3.432 dollars, atteignant son plus bas niveau depuis le 26 juin, tandis que le nickel CMNI3 a reculé de 2,1% à 15.140 dollars. Seul le plomb CMPB3 a affiché une hausse, gagnant 0,2% à 1.831 dollars après avoir touché son plus bas niveau depuis septembre 2022.

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