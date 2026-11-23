Les cours du cuivre et de l'étain ont fortement augmenté lundi après que la société spécialisée dans l'IA Nvidia NVDA.O a décidé de réintégrer Jensen Huang au poste de directeur général avec effet immédiat.

Le contrat de référence sur le cuivre à trois mois CMCU3 à la Bourse des métaux de Londres (LME) s'établissait à 12 463,50 dollars à 14 h 10 GMT, en hausse de 2,5%, après avoir progressé de 3,2% peu après l'annonce par Nvidia du retour de Jensen Huang , enregistrant ainsi sa plus forte hausse intrajournalière depuis mars.

Ce métal, utilisé pour la construction de centres de données dédiés à l'IA, était brièvement passé sous le seuil psychologique des 12 000 dollars plus tôt dans la séance, atteignant son plus bas niveau depuis près de huit mois.

L'étain CMSN3 , autre métal censé bénéficier du développement de l'IA en raison de son utilisation comme soudure dans les circuits imprimés, a progressé de 4,4% à 42 580 dollars, après avoir bondi de 5,2% à 42 960 dollars.

Ces deux métaux avaient été pris dans une forte vague de ventes ce mois-ci, déclenchée par la démission de Huang le 12 novembre, à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, dont une avec une femme d'affaires soupçonnée par les autorités américaines d'espionnage au profit de la Chine. Le conseil d'administration de Nvidia avait exclu son retour il y a quelques jours à peine.

L'annonce de Nvidia a inversé la tendance sur le complexe du LME, après des baisses enregistrées plus tôt sur certains métaux industriels.

L'aluminium CMAL3 a progressé de 1,2% pour atteindre 2 857,50 dollars la tonne, le contrat au comptant de l'aluminium sur le LME s'échangeant en dernière cotation avec une prime de 398 dollars par tonne par rapport au contrat à terme à trois mois CMAL0-3 .

Il s'agit de la prime au comptant par rapport au contrat à trois mois la plus élevée jamais enregistrée par LSEG Workspace, même si un vétéran de l'industrie de l'aluminium se souvient qu'elle avait dépassé les 1 300 dollars en 1988.

Une seule entité détient entre 50% et 79% des warrants sur l'aluminium du LME, contre 40% à 49% vendredi, ce qui aggrave encore la tension sur le marché.

Le zinc CMZN3 a progressé de 1,7% à 3 563,50 dollars et le nickel CMNI3 a gagné 0,9% à 15 560,850 dollars. Le plomb CMPB3 a été à la traîne, perdant 0,5% à 1 835 dollars après avoir atteint un plus bas de séance à 1 821 dollars, son plus bas niveau depuis septembre 2022.

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