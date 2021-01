Le cuivre devrait continuer de briller en 2021

(AOF) - Les contrats futurs sur le cuivre, pour une livraison en mars, gagnent 1% en fin d'après-midi au Comex, à 3,6385 dollars la livre. Les cours du métal rouge ont été soumis a de fortes fluctuations ces derniers jours, tiraillés par la vive reprise économique en Chine et le plan de soutien de Joe Biden d'un côté, et l'appréciation du dollar et les menaces de la Mongolie de bloquer le projet Rio Tinto. Néanmoins, le cuivre évolue toujours proche de son plus haut niveau depuis 2013, et Bank of America estime qu'il pourrait dépasser les 4,31 dollars la livre d'ici fin 2021, proche du record de 2011.