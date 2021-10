Le cuivre au plus haut depuis plus de quatre mois

(AOF) - Le cours du cuivre gagne 2,1% à 4,6115 dollars la livre à New York, signant sa deuxième séance consécutive de hausse. Les métaux de base profitent, comme les actions, du regain d'appétit pour le risque des investisseurs. Comme les autres matières premières, le métal rouge est soutenu par l'insuffisance d'offre liée à la réduction des capacités de production durant la pandémie alors que la demande ne cesse d'accélérer depuis plusieurs semaines. Le cuivre se traite actuellement à son plus haut niveau depuis juin 2021.

