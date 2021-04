Le cuivre au plus haut depuis l'été 2021, mais attention à la ferraille

Le broker table sur une croissance robuste de la demande sous-jacente cette année (environ 5%), mais la réouverture des chaînes d'approvisionnement (et une plus grande incitation à collecter la ferraille en raison des cours élevés) devrait entraîner selon lui une reprise tout aussi solide de l'offre de ferraille.

Hier, UBS conseillait toutefois de garder la tête froide. La banque suisse n'est pas dans le camp du "supercycle". Selon elle, les fondamentaux ne sont pas suffisamment robustes pour permettre au cuivre de se maintenir à son niveau actuel, et encore moins, de progresser.

Dans une étude citée par Bloomberg, Commonwealth Bank of Australia souligne que les données macroéconomiques, indices manufacturiers en tête, continuent d'indiquer des conditions de forte demande pour le cuivre.

(AOF) - A Londres ce matin, la tonne de cuivre a atteint 9 964,25 dollars la tonne, soit son plus haut niveau depuis août 2011. Le métal rouge, considéré comme un bon baromètre de l'activité mondiale, bénéficie pleinement des stimuli fiscaux, des campagnes de vaccination et de l'intensification des efforts pour tenter de préserver le climat. Dans le sillage du cuivre, d'autres métaux de base, de l'aluminium au minerai de fer sont à la fête, leurs cours se rapprochant des niveaux qui étaient les leurs lors du "supercycle" des matières premières du début des années 2000.

