Le cuivre au plus haut depuis 9 ans

(AOF) - Le cuivre a dépassé les 9 000 dollars la tonne pour la première fois depuis neuf ans et se rapproche un peu plus de son record historique atteint en 2011. Le métal rouge est victime d'une ruée générale sur les métaux, de la perspective d'une reprise économique mondiale couplée au retour de l'inflation, mais aussi de l'appétit des investisseurs. Ces derniers tendent en effet à accumuler du cuivre en prévision d'une hausse de la demande, en véhicules électriques ou en énergies renouvelables par exemple, provoquée par les plans de relance alors que le marché physique reste limité.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.