Le cuivre affecté par les confinements en Chine

(AOF) - Le cuivre accuse un repli de 11,5% depuis son record atteint début mars, au début de la guerre en Ukraine, de plus de 10 746 dollars la tonne. Comme d'autres métaux, le cuivre, indispensable pour beaucoup de secteurs, est principalement pénalisé par la résurgence de la pandémie en Chine. Selon le FMI, le pays, qui consomme chaque année environ 60% de l’offre mondiale, risque de ne pas atteindre son objectif de croissance de 5,5% en 2022 en raison des restrictions sanitaires imposées à 46 villes, dont Shanghai et Pékin.

