Le cuivre a perdu un quart de sa valeur en 3 mois

(AOF) - Le cours du cuivre a reculé jeudi dernier à un plus bas de 20 mois à moins de 7 500 dollars la tonne. A l’instar des autres matières premières industrielles, le métal rouge souffre des craintes de récession en occident. Aux Etats-Unis, l’indice des directeurs d’achat Composite, qui intègre les services et le secteur manufacturier, a reculé à 52,3 en juin contre 53,6 en mai. S’il tombait sous 50, cet indicateur signalerait une contraction du secteur privé.

