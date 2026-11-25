Le cuivre à Londres se stabilise après la chute de la nuit dernière, alors que le rebond lié à l'IA s'essouffle

Le cours du cuivre à Londres s'est stabilisé mercredi après qu'une forte vague de ventes nocturnes a effacé les gains enregistrés lors d'un rebond technique alimenté par l'intelligence artificielle, les nouvelles menaces américaines de droits de douane continuant de tenir les investisseurs en haleine.

Le contrat de référence sur le cuivre à trois mois à la Bourse des métaux de Londres (LME) CMCU3 a progressé de 0,52 % à 11 887,50 dollars la tonne métrique à 03h30 GMT, après avoir atteint mardi son plus bas niveau depuis le 23 mars.

Le contrat sur le cuivre de janvier le plus négocié à la Bourse des contrats à terme de Shanghai SCFv1 reculait de 4,66 % à 89 520 yuans (13 433,37 dollars) la tonne.

Le cuivre, métal essentiel pour les centres de données dédiés à l'IA, avait bondi lundi après que Nvidia NVDA.O eut réintégré Jensen Huang au poste de directeur général, déclenchant un rebond généralisé des actifs liés à l'IA. Ce rebond s'est toutefois avéré de courte durée , les actions de Nvidia ayant perdu 5,9 % mardi et les marchés boursiers asiatiques s'étant effondrés mercredi.

“Le marché a rapidement intégré la nouvelle positive du retour de Jensen Huang, et le regain de forte volatilité des actions américaines, en particulier des valeurs technologiques, a déclenché une vague de panique sur les marchés”, a indiqué Everbright Futures dans une note.

La résurgence des inquiétudes concernant les sorties de cuivre des États-Unis a également pesé sur les cours, a ajouté la société de courtage.

Par ailleurs, l'administration Trump s'apprête à publier les conclusions d'une enquête sur les capacités industrielles excédentaires présumées de 16 grands partenaires commerciaux des États-Unis, dont la Chine et l'Union européenne, et de nouveaux droits de douane sont attendus, a rapporté Reuters mardi.

L'aluminium sur le LME CMAL3 a légèrement reculé de 0,14 % à 2 765 dollars la tonne, après avoir atteint mardi son plus bas niveau depuis 13 mois, tandis que l'aluminium sur le SHFE SAFv1 a chuté de 3,59 % à 20 785 yuans.

Le LME a temporairement durci ses règles de prêt mardi afin d'atténuer la tension sur le marché de l'aluminium, qui avait propulsé les primes sur les livraisons immédiates à leur plus haut niveau depuis près de quatre décennies.

Parmi les autres métaux cotés au LME, le zinc CMZN3 a progressé de 0,47 %, le nickel CMNI3 a gagné 0,69 % et le plomb CMPB3 a ajouté 0,22 %, tandis que l'étain CMSN3 a reculé de 0,53 %.

Sur la SHFE, l'étain SSNv1 a plongé de 6,42 %, le zinc SZNv1 a reculé de 2,58 %, le nickel SNIv1 a perdu 1,54 % et le plomb SPBv1 a cédé 0,49 %.

(1 $ = 6,6640 yuans renminbi)

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)