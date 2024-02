Le CSE de Casino émet un "avis défavorable" au plan de sauvegarde, sans bloquer la procédure

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le comité social et économique central de Casino France a émis mercredi un "avis défavorable" au plan de sauvegarde accéléré du groupe de distribution en difficultés financières, mais n'a pas l'intention d'engager de recours contre ce plan, a appris l'AFP de source syndicale.

Le comité social et économique central (CSEC) de Distribution Casino France (DCF), l'entité dans laquelle est logée l'activité commerciale de Casino en France, s'est réuni mercredi après-midi, au siège du groupe à Saint-Etienne.

L'instance de représentation des salariés a rendu cet avis consultatif "à l'unanimité des 25 membres titulaires du CSEC de DCF", a déclaré à l'AFP Nathalie Devienne, porte-parole de l'intersyndicale de Casino (FO, CGT, CFDT, UNSA, CFE-CGC).

La direction de Casino a confirmé auprès de l'AFP la notification de cet avis défavorable, rappelant qu'il n'était que consultatif.

"On n'engagera pas de recours contre ce plan car notre objectif n'est pas que l'entreprise soit placée en liquidation judiciaire", a toutefois indiqué la porte-parole de l'intersyndicale, qui dit vouloir "mettre la pression sur la direction et le consortium" de reprise de l'enseigne, à la veille d'une nouvelle réunion entre les syndicats et la direction de Casino jeudi.

Le groupe doit passer sous le contrôle, à horizon mars/avril, des milliardaires Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière, adossés au fonds d'investissement Attestor.

La représentante du syndicat FO a indiqué que ce vote en faveur d'un avis défavorable exprimait "l'absence d'information loyale et l'opacité qui a entouré l'élaboration de ce plan de sauvegarde (...) qui pêche notamment par l'ignorance du volet social".

Le tribunal de commerce de Paris doit statuer le 5 février sur le plan de sauvetage du distributeur, entré fin octobre et jusque fin février dans une procédure de sauvegarde accélérée.

La semaine passée, le distributeur en difficultés financières a annoncé avoir signé des accords pour céder à Auchan et Intermarché 288 hyper et supermarchés, y compris leurs stations-services, d'ici le deuxième trimestre 2024.