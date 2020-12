Le crédit Investment Grade comme "voie du milieu", selon SPDR

(AOF) - Dans l'environnement actuel, SPDR estime que le crédit Investment Grade pourrait être le véhicule le plus adapté en l'absence de scénarios tout à fait clairs pour les mois à venir. Selon la société de gestion, cette classe d'actifs est intéressante pour quatre raisons: la poursuite de l'action des banques centrales, le potentiel de rendements sur le crédit IG par rapport aux obligations d'État, des spreads resserrés, et un potentiel de hausse relatif aux obligations souveraines porté par la mise en marché imminente des premiers vaccins anti-Covid.

