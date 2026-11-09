Le Crédit Agricole propose un rapprochement avec Banco BPM dans le cadre de la restructuration du secteur bancaire italien

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* Évalue Banco BPM avec une prime de 20 % et propose un dividende d'un milliard d'euros

* La participation cumulée du Crédit Agricole dans BPM passerait à environ 45 %

* La banque française aurait informé le gouvernement italien avant l'annonce, selon certaines sources

(Ajout d'informations provenant de sources concernant la mise au courant du gouvernement italien aux paragraphes 4 et 5, ainsi que les modalités de l'opération et le processus d'approbation par les actionnaires aux paragraphes 8 à 12)

par Mathieu Rosemain et Jakob Van Calster

Le Crédit Agricole SA CAGR.PA a annoncé lundi avoir proposé la fusion de sa filiale italienne avec Banco BPM BAMI.MI , une opération qui donnerait naissance à la troisième banque d’Italie et renforcerait le rôle du banque français dans la vague de consolidation qui redessine le secteur financier italien.

Cette opération permettrait au Crédit Agricole, qui détient déjà une participation de 29,6 % dans Banco BPM, de détenir environ 45 % du capital de la nouvelle entité. Cette proposition de fusion intervient dans un contexte de frénésie d’opérations de fusion-acquisition dans le secteur bancaire italien, les établissements de crédit cherchant à gagner en taille pour repousser leurs concurrents et éviter de se faire distancer sur un marché en pleine consolidation.

Rome est depuis longtemps favorable à l’émergence d’un troisième groupe bancaire national capable de rivaliser avec les leaders du marché, Intesa Sanpaolo ISP.MI et UniCredit

CRDI.MI , Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI étant considéré comme un élément clé pour atteindre cet objectif.

La banque française a informé le gouvernement italien avant de rendre son projet public, ont indiqué trois personnes proches du dossier. Elle a décidé de procéder à cette annonce après que des articles de presse et les questions des investisseurs ont rendu difficile le maintien du projet dans le secret, ont précisé deux de ces personnes.

Un porte-parole du Trésor italien a refusé de préciser si Rome adoptait toujours une position neutre face à la vague de fusions-acquisitions dans le secteur bancaire. Banco BPM n’a pas souhaité s’exprimer.

UNE PROPOSITION « AMICALE » POURRAIT FAVORISER LES ACTIONNAIRES DE BANCO BPM

Le Crédit Agricole, qui a qualifié la proposition d’« amicale », a ajouté que le directeur général de Banco BPM, Giuseppe Castagna, dirigerait le groupe issu de la fusion.

La proposition, qui a été soumise au conseil d’administration de Banco BPM, prévoit un rapport d’échange reflétant une prime de valorisation de 20 % ainsi qu’un dividende extraordinaire d’un milliard d’euros (1,1 milliard de dollars) destiné aux actionnaires actuels de la banque italienne, a précisé le Crédit Agricole.

Cela revient à valoriser les activités italiennes apportées par le Crédit Agricole avec une décote, ce qui confère aux actionnaires de Banco BPM une participation plus importante dans le groupe issu de la fusion que celle qu’ils obtiendraient dans le cadre d’une fusion fondée sur un multiple de valorisation égal. Crédit Agricole Italia ne publie pas de chiffres financiers en tant qu’entité autonome.

JPMorgan a indiqué dans une note que l'opération semblait plus « attractive » pour les actionnaires de Banco BPM que pour ceux du Crédit Agricole.

Lundi, en début de séance, l’action Crédit Agricole reculait d’environ 1 %, tandis que celle de Banco BPM progressait de près de 10 %.

Le groupe issu de la fusion générerait environ 800 millions d’euros de synergies annuelles, a indiqué le Crédit Agricole, sans donner plus de détails. Cela contribuerait également à faire progresser le bénéfice par action de Banco BPM d’environ 24 % en 2027, a-t-il ajouté.

L'opération devra être approuvée au regard des règles italiennes dites du « golden power », qui permettent à Rome d'intervenir dans les transactions jugées stratégiquement importantes, ainsi que par les autorités bancaires et de la concurrence.

Les actionnaires de Banco BPM devraient également approuver l’opération dans le cadre de la procédure italienne dite de « whitewash », qui dispenserait le Crédit Agricole de lancer une offre publique d’achat obligatoire.

Le Crédit Agricole a été l’une des banques européennes les plus actives en matière d’acquisitions ces dernières années, développant son activité de gestion de patrimoine, renforçant sa présence en Italie et saisissant des opportunités en Allemagne , alors qu’il cherche à se diversifier au-delà de son marché français de détail, désormais arrivé à maturité.

L'opération proposée pourrait être finalisée au cours du second semestre 2027, a indiqué le Crédit Agricole.

(1 dollar = 0,8961 euro)