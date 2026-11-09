Le Crédit Agricole propose un rapprochement avec Banco BPM dans le cadre de la restructuration du secteur bancaire italien

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(Ajout de précisions sur la procédure de « whitewash » aux paragraphes 4 et 5, actualisation des cours boursiers au paragraphe 6)

* Évalue Banco BPM avec une prime de 20 % et propose un dividende d'un milliard d'euros

* La participation cumulée du Crédit Agricole dans BPM passerait à environ 45 %

* La banque française aurait informé le gouvernement italien avant l'annonce, selon certaines sources

par Mathieu Rosemain, Giuseppe Fonte et Jakob Van Calster

Crédit Agricole SA

CAGR.PA a annoncé lundi avoir proposé la fusion de sa filiale italienne avec Banco BPM BAMI.MI , une opération qui donnerait naissance à la troisième banque d’Italie et renforcerait le rôle de la banque française dans la vague de consolidation qui redessine le secteur financier italien.

Cette opération permettrait au Crédit Agricole, qui détient déjà une participation de 29,6 % dans Banco BPM, de détenir environ 45 % du capital de la nouvelle entité. Cette proposition de fusion intervient dans un contexte de frénésie d’opérations de fusion-acquisition dans le secteur bancaire italien, les établissements de crédit cherchant à gagner en taille pour repousser leurs concurrents et éviter de se faire distancer sur un marché en pleine consolidation.

Rome encourage depuis longtemps l’émergence d’un troisième groupe bancaire national capable de rivaliser avec les leaders du marché, Intesa Sanpaolo ISP.MI et UniCredit CRDI.MI , Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI étant considéré comme un élément clé pour atteindre cet objectif.

Le Crédit Agricole devrait obtenir l’autorisation dans le cadre de la procédure italienne dite de « whitewash », qui lui permettrait d’augmenter sa participation sans déclencher une offre publique d’achat obligatoire sur les actions restantes de Banco BPM.

Pour bénéficier de cette exemption d’offre publique d’achat obligatoire, il faut que la majorité des autres actionnaires de Banco BPM présents à une assemblée générale extraordinaire ne votent pas contre l’opération, a précisé l’établissement bancaire français.

L’action Crédit Agricole reculait d’environ 0,6 % à 12h07 GMT, tandis que celle de Banco BPM progressait de plus de 10 %. Dans une note, JPMorgan a indiqué que l’opération semblait plus intéressante pour les actionnaires de la banque italienne que pour ceux de la banque française.

LE GOUVERNEMENT ITALIEN INFORMÉ AVANT L’ANNONCE

Le Crédit Agricole a informé le gouvernement italien avant de rendre public son projet, ont déclaré trois personnes proches du dossier. Il a décidé de procéder à l'annonce après que des articles de presse et des questions d'investisseurs ont rendu difficile le maintien du projet dans le secret, ont précisé deux de ces personnes.

Un porte-parole du Trésor italien a refusé de préciser si Rome adoptait toujours une position neutre face à la vague de fusions-acquisitions dans le secteur bancaire. Banco BPM n’a pas souhaité s’exprimer.

Le Crédit Agricole, qui a qualifié la proposition “amicale”, a ajouté que le directeur général de Banco BPM, Giuseppe Castagna, dirigerait le groupe issu de la fusion.

La proposition, qui a été soumise au conseil d’administration de Banco BPM, prévoit un rapport d’échange reflétant une prime de valorisation de 20 % ainsi qu’un dividende extraordinaire d’un milliard d’euros (1,1 milliard de dollars) destiné aux actionnaires actuels de la banque italienne, a précisé le Crédit Agricole.

Cela revient à valoriser les activités italiennes apportées par le Crédit Agricole avec une décote, ce qui confère aux actionnaires de Banco BPM une participation plus importante dans le groupe issu de la fusion que celle qu’ils obtiendraient dans le cadre d’une fusion fondée sur un multiple de valorisation égal.

Le groupe issu de la fusion générerait environ 800 millions d’euros de gains de chiffre d’affaires et d’économies de coûts annuels, a déclaré le Crédit Agricole, sans donner plus de détails. Cela contribuerait également à faire progresser le bénéfice par action de Banco BPM d’environ 24 % en 2027, a-t-il ajouté.

L’opération devra être approuvée au regard des règles italiennes dites du “golden power”, qui permettent à Rome d’intervenir dans les transactions jugées stratégiquement importantes, ainsi que par les autorités bancaires et de la concurrence.

Le Crédit Agricole n’a cessé de renforcer sa présence en Italie ces dernières années, cherchant à se diversifier au-delà de son marché français de détail, arrivé à maturité. L’opération envisagée pourrait être finalisée au second semestre 2027, a-t-il précisé.

(1 dollar = 0,8961 euro)