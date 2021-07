Le Covid révèle les faiblesses du processus de clôture financière des entreprises

(AOF) - Trintec a publié les résultats de son baromètre 2021 de la clôture financière. L'étude révèle notamment de plus grandes attentes concernant la capacité des professionnels de la finance à fournir des chiffres et des aperçus à temps pour orienter les prises de décisions importantes, et dévoile les faiblesses du processus actuel de clôture financière de la plupart des entreprises. Ainsi, 88% des personnes interrogées ont identifié le manque d'automatisation, les tâches manuelles et les erreurs comme les causes d'un processus de clôture financière inefficace.