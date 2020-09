Le covid a affecté différemment l'activité des CGP, constate BNP Paribas Cardif

(AOF) - Dans sa 14ème édition du Baromètre des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), BNP Paribas Cardif, réalisé en partenariat avec Kantar, révèle que l'activité des CGP a été affectée différemment par la pandémie de covid-19: en effet, 35% d'entre eux se déclarent fortement touchés, 38% estiment l'être moyennement, et 27% peu, voire pas du tout.

La situation est notamment perçue différemment selon la taille des cabinets. Ainsi, 44% des plus petits cabinets (jusqu'à 2 personnes) anticipent une baisse d'au moins un cinquième de leur chiffre d'affaires. Mais dans l'ensemble, la profession reste optimiste , la moitié des CGP étant convaincue que la crise, d'ordre conjoncturel, sera surmontée en moins d'un an.

Concernant les habitudes d'épargne, 16% des CGP ont observé un changement de la part de leurs clients. L'impact sur les placements qu'ils gèrent leur paraît modéré pour 53% d'entre eux.

En outre, ils estiment que les clients sont plus sensibles que l'an dernier aux critères ISR. Ils y voient même la tendance la plus forte de l'année: plus des trois quarts comptent ainsi continuer à proposer, voire renforcer (38%), la présence de fonds ISR dans leur portefeuille.