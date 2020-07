Le Covid-19 s'invite dans le classement ESG de RobecoSAM

(AOF) - Les pays nordiques dominent une fois de plus le classement ESG des pays réalisé par RobecoSAM (Country ESG Ranking). La Suède retrouve sa première place devant la Norvège, suivies de la Finlande, du Danemark et de l'Islande. Sans grande surprise, commente Max Schieler, senior SI country analyst, on retrouve en bas du classement le Yémen, la République Centrafricaine, le Tchad, le Soudan et Djibouti, cinq pays rongés par des conflits internes.

Les scores ESG sont étroitement liés à la façon dont les pays ont lutté contre le Covid-19, observe le spécialiste qui ajoute que les démocraties ont dans l'ensemble mieux géré la crise que les régimes autoritaires.