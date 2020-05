Le Covid-19 a supprimé 18 500 emplois dans le secteur privé français en avril

(AOF) - Dans un contexte de crise sanitaire et économique, le secteur privé en France a enregistré la perte de 18 500 emplois en avril 2020, selon les résultats du Rapport National sur l'Emploi en France d'ADP. « Les chiffres d'avril montrent une décroissance significative des emplois due aux disruptions provoquées par le Covid-19 » affirme Ahu Yildirmaz, vice-présidente et co-directrice de l'Institut de Recherche d'ADP. « Ce sont les secteurs du commerce, de l'industrie et de l'hôtellerie-restauration qui sont le plus durement touchés même si l'impact se fait sentir partout. »