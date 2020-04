Le Covid-19 a bouleversé le marché du jet privé

(AOF) - Le marché de la location de jet privé a été fortement impacté par la pandémie, révèle le dernier rapport de la plateforme de location de jet privé PrivateFly. Au premier trimestre 2020, la demande de vols de rapatriements et d'évacuation transcontinentaux a fait augmenter le nombre de vols long-courriers. La proportion de jets privés super-intermédiaires et long-courriers est ainsi passée à 34% de la totalité des jets loués (contre 18% en 2019).

Autre changement majeur, les voyageurs ont souhaité décoller le plus rapidement possible. 60% des clients de PrivateFly ont réservé leur vol dans la semaine précédant leur décollage et 23% d'entre eux ont réservé le jour-même ou la veille (contre 15% en 2019).

Le mardi 17 mars a été le jour du trimestre comptant le plus grand nombre de décollages. Cette date correspond au début du confinement en France et fait suite à l'annonce de nombreuses restrictions de voyage, y compris entre l'Europe et les États-Unis.