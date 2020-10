Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le couvre-feu élargi coûtera un peu plus de 2 milliards d'euros - Le Maire Reuters • 23/10/2020 à 08:28









PARIS, 23 octobre (Reuters) - Les mesures de couvre-feu en France pour tenter d'endiguer la deuxième vague épidémique auront un coût d'un peu plus de 2 milliards d'euros pour les finances publiques, a annoncé vendredi le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire. "Nous pouvons tenir jusqu'à la fin de l'année, début de l'année prochaine avec les sommes que nous avions prévues", a-t-il ajouté sur Europe 1. Et si ces mesures devaient se prolonger au-delà, les moyens financiers seraient "rechargés", a-t-il dit, ajoutant qu'il y avait un "risque fort" de contraction du produit intérieur brut au quatrième trimestre. Alors que la France a enregistré pour la première fois plus de 40.000 contaminations dues au coronavirus en 24 heures et se rapproche du seuil symbolique du million de cas, le gouvernement a annoncé que 46 millions de personnes en France seraient concernées à partir de vendredi à minuit par un couvre-feu en vigueur de 21h00 à 06h00. (Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)

