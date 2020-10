Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le couturier Kenzo est mort des suites du COVID-19-médias Reuters • 04/10/2020 à 17:14









PARIS, 4 octobre (Reuters) - Le couturier Kenzo Takada, plus connu sous le nom de Kenzo, est décédé dimanche de suites du COVID-19, a annoncé son porte-parole à plusieurs médias. Âgé de 81 ans, le créateur japonais est mort à l'Hôpital américain de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), a précisé ce porte-parole. Kenzo, la maison qu'il a fondée dans les années 1970, est la propriété du groupe LVMH LVMH.PA . (Rédaction de Paris)

Valeurs associées LVMH Euronext Paris -0.50%