Le coût des catastrophes naturelles mondiales atteint 110 milliards d'euros, selon Swiss Re

(AOF) - Le coût des catastrophes naturelles mondiales pour le géant suisse de la réassurance Swiss Re a atteint 115 milliards de dollars (110 milliards d'euros) sur les onze premiers mois de 2022, plombé par l'ouragan Ian, a annoncé jeudi le groupe. L'ouragan Ian a généré à lui seul environ la moitié des pertes assurées, pour un montant estimé entre 50 et 65 milliards de dollars.

Selon Swiss Re, qui agit en tant qu'assureur des assureurs, l'ouragan Ian est ainsi devenu la catastrophe naturelle la plus chère depuis l'ouragan Katarina en 2005. "L'ouragan Ian conjugué à d'autres événements météorologiques extrêmes comme les tempêtes hivernales en Europe, les inondations en Australie et en Afrique du Sud, ainsi que les orages de grêle en France et aux Etats-Unis représentent des pertes estimées à 115 milliards de dollars depuis le début de l'année", a indiqué le communiqué.

2022 est la deuxième année consécutive au cours de laquelle le total des pertes assurées a dépassé les 100 milliards de dollars, poursuivant ainsi la tendance de ces dix dernières années qui est marquée par une progression annuelle moyenne de 5 à 7%.