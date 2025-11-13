Le coût de la vie et les prêts hypothécaires au menu du dîner de la Maison Blanche avec les hauts dirigeants, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nupur Anand et Saeed Azhar

L'augmentation du coût de la vie et le développement de l'accession à la propriété ont fait partie des questions abordées par le président américain Donald Trump et les principaux dirigeants de Wall Street lors du dîner organisé mercredi à la Maison Blanche , selon deux personnes ayant eu connaissance de l'événement. L'assemblée, composée en grande partie de directeurs généraux, comprenait Jamie Dimon de JPMorgan Chase JPM.N , Adena Friedman de Nasdaq NDAQ.O , Ted Pick de Morgan Stanley MS.N et David Solomon de Goldman Sachs GS.N , d'après trois sources.

Ils ont également échangé des idées sur les réformes du commerce et des marchés, ainsi que sur l'immigration, selon une des sources.

Un responsable de la Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

M. Trump, qui a prononcé un discours lors du dîner, a mis l'accent sur le coût de la vie après une série de défaites pour les candidats républicains lors des élections de la semaine dernière, tout en insistant sur le fait que toute hausse des coûts était due aux politiques de l'ancien président Joe Biden. Les victoires des démocrates dans le New Jersey, à New York et en Virginie ont révélé les préoccupations des électeurs concernant l'inflation actuelle , qui, selon les économistes, a été alimentée en partie par les droits de douane élevés imposés par M. Trump. Laliste des invités comprenaitégalement le directeur général de l'Intercontinental Exchange ICE.N , Jeffrey Sprecher, la présidente de la Bourse de New York, Lynn Martin, le fondateur et directeur général de Pershing Square , Bill Ackman, selon les représentants des entreprises.

Les hypothèques et l'accessibilité financière ont été des sujets brûlants pour l'administration ces derniers jours. Elle s'est engagée à contenir les rendements du Trésor américain à long terme, qui contribuent à fixer les taux d'emprunt. Les rendements de référence à 10 ans ont baissé de près de 50 points de base depuis le début de l'année, en partie grâce au ralentissement de la croissance économique et aux politiques budgétaires et de gestion de la dette qui ont apaisé les inquiétudes les plus pressantes des investisseurs obligataires concernant l'explosion de la dette publique américaine. "La baisse des coûts d'emprunt du Trésor se traduit par une baisse des coûts d'emprunt des entreprises, des taux hypothécaires et des paiements de voiture, ce qui se traduit par une plus grande accessibilité financière pour tous les Américains", a déclaré le secrétaire au Trésor, Scott Bessent , lors d'un discours prononcé mercredi à la Banque fédérale de réserve de New York. Bien que les sources n'aient pas donné de détails sur les questions de transactions et de marché abordées, Mme Friedman, du Nasdaq, a plaidé en faveur de réformes du marché , notamment en autorisant les entreprises publiques à publier des rapports trimestriels ou semestriels, une politique que M. Trump a soutenue. Ces derniers mois, M. Trump a tenu d'autres réunions privées avec des chefs d'entreprise , alors que son administration cherche à promouvoir la croissance économique tout en gérant les tensions avec les partenaires commerciaux mondiaux.