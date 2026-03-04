Le courtier en assurance Marsh rencontre des responsables américains pour rétablir le commerce maritime dans le Golfe, dans le contexte de la guerre contre l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Manya Saini

Le courtier en assurance Marsh McLennan a déclaré mercredi qu'il avait rencontré des responsables américains afin d'explorer des solutions pour restaurer le commerce maritime dans un contexte d'escalade des combats au Moyen-Orient , alors que les attaques dans la région menacent les expéditions d'énergie par le détroit d'Ormuz.

La voie d'eau, un point d'étranglement critique entre l'Iran et Oman, transporte environ un cinquième du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié échangés dans le monde.

La navigation dans le détroit a considérablement ralenti à la suite des frappes iraniennes sur les navires commerciaux, ce qui fait craindre une perturbation prolongée de l'approvisionnement énergétique mondial.

Marsh, qui a contribué à la mise en place d'une facilité d'assurance internationale pour le commerce ukrainien en 2023, a déclaré qu'il se félicitait d'une directive récente de la Société financière internationale de développement des États-Unis visant à fournir une assurance contre les risques politiques et des garanties financières pour le commerce maritime dans le Golfe.

Les États-Unis n'ont pas officiellement déclaré la guerre à l'Iran, mais les tensions militaires se sont intensifiées. Mardi, le président Donald Trump a déclaré que la marine américaine pourrait commencer à escorter les pétroliers à travers le détroit d'Ormuz si nécessaire, ajoutant qu'il avait demandé à la DFC de mobiliser un soutien pour le commerce affecté.

Cette décision constitue l'une des mesures les plus agressives prises à ce jour par l'administration pour contenir la flambée des prix de l'énergie dans le contexte de l'escalade du conflit dans le Golfe, qui a accru les risques pour les navires empruntant les principales voies navigables.

L'Iran menace depuis longtemps de fermer le détroit en réponse aux hostilités perçues. Bien qu'il n'ait pas complètement bloqué la voie d'eau, les attaques de drones et de missiles sur les navires ont incité les assureurs à réévaluer les risques.

Les assureurs maritimes sur le marché londonien continuent d'offrir une couverture contre les risques de guerre pour les navires transitant par la région, mais les primes ont augmenté, les taux variant selon le type de navire, la cargaison et l'itinéraire, selon le courtier Gallagher .