Le cours du sucre au plus haut depuis l’été 2012

(AOF) - Cette semaine, la tonne de sucre blanc a atteint 634,80 dollars à Londres, soit son niveau le plus élevé depuis plus de 10 ans. Les cours sont soutenus par la décision de l’Inde, l’un des plus importants pays exportateurs, de réduire ses exportations à la suite de la mauvaise récolte de cannes à sucre provoquée par des pluies trop abondantes. Selon les spécialistes interrogés par Bloomberg, ses exportations pourraient tomber à 6 millions de tonnes cette année contre environ 11 millions de tonnes, un an plus tôt.