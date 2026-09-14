Le cours du pétrole termine en hausse après que les frappes saoudiennes ont attisé les craintes concernant l'approvisionnement

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(Ajoute les derniers prix)

* Le nombre de transits de navires dans le détroit d’Ormuz tombe à moins de dix par jour, selon les données de suivi des navires

* Les stocks de Yanbu couvrent cinq à sept jours d’exportations, selon trois sources du secteur

* La déclaration de Trump sur d'éventuelles négociations avec l'Iran a effacé la majeure partie des gains enregistrés en début de séance par les cours du pétrole

par Scott DiSavino

Les cours du pétrole ont clôturé en hausse d’environ 1 % lundi, alors que les inquiétudes concernant l’approvisionnement énergétique s’intensifiaient à la suite de nouvelles frappes contre des infrastructures énergétiques saoudiennes et d’attaques contre des navires au Moyen-Orient.

Les deux indices de référence du brut ont bondi de près de 5 %, avant de reculer par rapport à leurs plus hauts de la séance après que le président américain Donald Trump a déclaré que l’Iran souhaitait parvenir à un accord avec Washington.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1,07 dollar, soit 1,0 %, pour clôturer à 105,68 dollars le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a gagné 1,34 dollar, soit 1,3 %, pour clôturer à 101,39 dollars.

Les Houthis du Yémen, soutenus par l’Iran , ont lancé une nouvelle attaque contre l’Arabie saoudite, et les États arabes du Golfe ont reporté les pourparlers prévus avec l’Iran, soulignant les craintes que le conflit au Moyen-Orient ne s’étende davantage et ne menace l’approvisionnement mondial en pétrole.

Les Houthis ont déclaré avoir tiré des dizaines de missiles et de drones sur une base aérienne militaire à Khamis Mushait, dans le sud de l’Arabie saoudite, visant des hangars d’avions, des systèmes radar, des pistes d’atterrissage et des dépôts de munitions, en représailles aux frappes aériennes saoudiennes au Yémen.

Les Houthis ont progressé rapidement au Yémen ces derniers jours, s’emparant notamment vendredi de l’île de Perim, à l’embouchure de la mer Rouge. Une autre attaque perpétrée le même jour, que Riyad a imputée à des combattants soutenus par l’Iran en Irak, a mis hors service l’oléoduc est-ouest de l’Arabie saoudite, qui permet aux exportations de pétrole du Golfe de contourner le détroit d’Ormuz, actuellement bloqué. Cette frappe contre l’oléoduc a menacé jusqu’à 4 % de l’approvisionnement mondial en pétrole.

Le nombre de transits de navires de marchandises par le détroit d'Hormuz est tombé à moins de dix par jour ce week-end, selon les données préliminaires de suivi des navires publiées lundi, un chiffre bien inférieur à la moyenne sur dix jours, qui s'établit à 14.

Avant que les États-Unis et Israël n’attaquent l’Iran fin février, environ un cinquième de l’approvisionnement mondial en pétrole transitait par le détroit d’Ormuz.

L’oléoduc saoudien est-ouest étant hors service, le port de Yanbu, sur la mer Rouge, doit puiser dans ses stocks, qui devraient couvrir cinq à sept jours d’exportations, selon trois sources du secteur.

RUSSIE, UKRAINE ET TAUX D'INTÉRÊT

Trump a également déclaré que l’Ukraine et la Russie avaient convenu de ne pas frapper les infrastructures énergétiques de l’autre. La semaine dernière, les frappes ukrainiennes contre les infrastructures énergétiques russes ont contribué à faire grimper les prix moyens du diesel aux États-Unis à des niveaux records.

Tout accord visant à mettre fin à la guerre entre la Russie et l’Ukraine pourrait permettre à la Russie d’exporter davantage d’énergie. La Russie, membre de l’OPEP+, était le troisième plus grand producteur mondial de pétrole brut derrière les États-Unis et l’Arabie saoudite en 2025, selon les données énergétiques américaines.

Les prix du pétrole subissent également la pression des investisseurs, qui parient que les responsables de la Réserve fédérale américaine relèveront mercredi leur taux d'intérêt de référence d'un quart de point de pourcentage, pour le porter dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 %, et qu'ils laisseront entrevoir un nouveau resserrement monétaire à venir.

Le président de la Fed, Kevin Warsh , n'aime pas donner d'indications sur les taux, mais les investisseurs s'attendent à des hausses en raison d'une inflation élevée, d'un prix du pétrole supérieur à 100 dollars le baril et de l'accent qu'il met sur la nécessité d'assurer la stabilité des prix et de prêter attention aux signaux émis par les cours des marchés financiers.

Des taux d’intérêt plus élevés augmentent le coût de l’endettement des consommateurs et peuvent freiner la croissance économique ainsi que la demande en énergie.