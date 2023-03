Le cours du pétrole en légère baisse

(AOF) - Le cours du pétrole fléchit alors que la Chine, premier pays importateur de brut au monde et un des principaux pays consommateurs, a manifesté sa prudence sur les perspectives de son économie, la deuxième de la planète. Vers 17h30, le Brent et le WTI, les deux barils de référence du pétrole, perdent respectivement 0,52% à 85,55 dollars et 0,03% à 79,81 dollars.