Le cours du minerai de fer a perdu 14% depuis fin janvier

(AOF) - Le prix de référence du minerai de fer a chuté d’environ 135 dollars la tonne à la fin du mois de janvier à environ 116 dollars la tonne actuellement, fait remarquer UBS. La banque suisse explique cette baisse par le fait que l’activité de construction et la production des hauts fourneaux en Chine tardent à se redresser après le nouvel an chinois en raison du temps froid et de la faiblesse persistante des données relatives à l'immobilier.