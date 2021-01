Le cours du maïs au plus haut depuis juillet 2013

(AOF) - A la Bourse de Chicago, le boisseau de maïs (environ 25,4 kilos) a atteint mardi dernier son niveau le plus élevé depuis 7 ans et demi. La production américaine de 2020 s'est finalement révélée plus faible que prévu, a annoncé le département de l'Agriculture. Les agriculteurs américains ont récolté 14,182 milliards boisseau de maïs, soit 325 millions de moins qu'anticipé en décembre. La récolte a été pénalisée par un temps trop sec.