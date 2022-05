Le cours du lithium au sommet

(AOF) - Cette semaine, le cours du lithium a dépassé pour la première fois le seuil des 5 500 dollars la tonne, un prix multiplié par cinq en un an. Ce métal, indispensable à la fabrication de batteries de véhicules électriques, est soutenu par l’accélération de la demande des équipementiers automobiles à l’échelle mondiale. La hausse devrait s’accentuer encore avec la levée des restrictions sanitaires en Chine, qui représentent environ la moitié du marché mondial des voitures électriques.

