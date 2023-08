Le cours du gaz retombe - pour l'instant - en Europe

(AOF) - Le cours du future de référence pour le gaz en Europe - le Dutch TTF - perd 7,4% à 35,575 euros le mégawatt-heure pour le contrat de septembre. Il avait bondi de plus de 10% hier en fin d'après-midi. Les deux principaux sites de production de gaz naturel liquéfié (GNL) de Chevron en Australie pourraient connaître une grève tournante à partir du jeudi 7 septembre. Les syndicats ont menacé hier d'engager des actions dans le cadre d'un conflit portant sur les salaires et les conditions de travail. Ces deux sites représentent 7% des approvisionnements mondiaux de GNL.

