Le cours du gaz poursuit son ascension

(AOF) - Les cours du gaz naturel en Europe continuent de flamber. Le contrat du Dutch TTF Futures pour septembre, qui sert de référence en Europe, a progressé de plus de 6% à 212,45 euros le mégawatteure. Il est même monté ce matin à 227,50 euros. La réduction actuelle des livraisons de gaz russe et l’anticipation qu’elles tombent à zéro alimentent le scénario d’une pénurie en hiver. L’annonce d’hier d’un accord des pays de l'Union européenne pour réduire leur consommation de gaz de 15% cet hiver n’y change rien.

