Le cours du gaz continue de s'affaiblir en Europe

(AOF) - Le cours du future de référence pour le gaz en Europe - le Dutch TTF - tombe en cette fin de semaine aux environs de 22,885 euros le mégawatt-heure pour le contrat de mars. Il perd plus de 50% depuis le début de l'année. Ole S Hansen, responsable de la stratégie sur les matières premières chez Saxo Bank, explique cette faiblesse par le fait que les retraits de gaz des stocks ralentissent par temps doux et venteux. Il fait également remarquer que le GNL en mer pendant au moins 20 jours, dépasse de 120% la moyenne saisonnière sur 5 ans.

