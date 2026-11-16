Le cours du cuivre à Londres atteint son plus bas niveau depuis plus de quatre mois

Les cours du cuivre à Londres ont reculé lundi pour la troisième séance consécutive, atteignant leur plus bas niveau depuis plus de quatre mois, pénalisés par des inquiétudes persistantes concernant les investissements dans l'IA et par un dollar américain plus fort.

Le contrat de référence sur le cuivre à trois mois à la Bourse des métaux de Londres (LME) CMCU3 reculait de 0,9% à 13 273,50 dollars la tonne métrique à 07h00 GMT, après avoir atteint plus tôt dans la séance son plus bas niveau depuis le 8 juillet.

Le contrat sur le cuivre le plus négocié à la Bourse des contrats à terme de Shanghai a reculé de 0,9 % à 104.090 yuans (15.605,23 dollars) la tonne, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 20 juillet.

Le dollar s'est raffermi face à la plupart de ses homologues après que des commentaires “hawkish” de la part de responsables de la Réserve fédérale et un rapport d'inflation élevé pour le mois d'octobre ont renforcé les anticipations d'une politique monétaire agressive de la Fed. Un dollar américain plus fort rend les métaux libellés en dollars plus chers pour les détenteurs d'autres devises.

“Le cours du cuivre reste pris dans la spirale baissière des valeurs technologiques… Après les élections de mi-mandat, les craintes concernant la demande, liées à un essoufflement du boom de l'IA, pèsent trop lourdement sur le métal,” ont déclaré les analystes de la Commerzbank.

Les actions asiatiques ont chuté après une semaine mouvementée, couronnée par le départ surprise de Jensen Huang de son poste de directeur général de Nvidia. Les résultats du fabricant de puces et l'introduction en bourse d'Anthropic cette semaine devraient permettre de déterminer si le marché haussier alimenté par l'IA a encore de la marge .

Par ailleurs, la Chine , premier consommateur, a montré de nouveaux signes de ralentissement économique en octobre, alors que la production industrielle a ralenti et que la consommation est restée faible, ce qui soulève la question de savoir combien de temps encore la deuxième économie mondiale pourra compter sur les exportations pour soutenir sa croissance.

Parmi les autres métaux du LME, l'aluminium CMAL3 a reculé de 0,5 %, le zinc CMZN3 a perdu 0,4 %, le plomb a baissé de 0,3 %, le nickel CMNI3 a fléchi de 0,4 % et l'étain CMSN3 a reculé de 1,9 %.

Sur la SHFE, l'aluminium SAFv1 a reculé de 0,2 %, le zinc a baissé de 0,8 %, le plomb SPBv1 a progressé de 1%, le nickel a glissé de 1,8 % et l'étain a perdu 1,9 %.

Les analystes de BMI ont maintenu leurs prévisions pour le prix du zinc en 2026 à 3.620 dollars la tonne, mais ont souligné de légers risques de baisse liés à la reprise de la production minière chinoise, à l'affaiblissement de la demande industrielle et au raffermissement du dollar américain.

(1 dollar = 6,6702 yuans chinois)

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