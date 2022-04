Le cours du charbon en forte hausse après l'embargo européen sur la houille russe

(AOF) - Les futures sur le charbon à la Bourse de Rotterdam bondissent de près de 11% à 290 dollars la tonne dans le sillage de la décision européenne d’interdire les importations en provenance de Russie. Elles représentent une valeur de 4 milliards d'euros par an, a précisé l'exécutif européen. Cette décision a été prise dans le cadre de la cinquième série de sanctions à l'encontre de Moscou.

" La Russie mène une guerre cruelle et impitoyable, qu'elle dirige non seulement contre les troupes courageuses de l'Ukraine, mais aussi contre sa population civile. Il est important de maintenir la plus grande pression sur Poutine et le gouvernement russe en ce moment critique " a déclaré Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.