Le cours du café au plus haut depuis 6 mois

(AOF) - Le cours du contrat future, représentant 37 500 livres de café arabica, a atteint 199,70 dollars, jeudi, retrouvant son niveau du 14 octobre 2022, mais encore loin de son plus haut de février 2022 à 260 dollars. Le café a été soutenu par la chute de plus de 19% des exportations du Brésil en mars. Les exportations du plus important producteur mondial d’arabica reculent car les récoltants préfèrent profiter de prix locaux plus élevés que sur les marchés internationaux.