Le cours du blé s'envole après les menaces de l'armée russe

(AOF) - Les futures sur le blé pour une livraison septembre bondissent de plus de 8% à 7,26 dollars le boisseau. Ils réagissent aux menaces du ministère de la Défense russe, qui a prévenu qu'à partir du 20 janvier, tout navire navigant en direction des ports ukrainiens de la mer Noire serait considéré comme des cargos transportant potentiellement des armes. Lundi, le Kremlin avait annoncé la suspension de sa participation à l'accord sur les exportations de céréales en mer Noire, qui avait été conclu en juillet 2022 avant d'être renouvelé à plusieurs reprises.

