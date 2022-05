Le cours du bitcoin s'offre un timide rebond

(AOF) - Le cours du bitcoin rebondit de 1,7% à 29 703 dollars après avoir franchi à la baisse ce matin le seuil des 29 000 dollars. La plus connue des cryptomonnaies accuse un repli de plus de 50% de sa valeur depuis son record de près 69 000 dollars atteint en novembre dernier. Le bitcoin se traite sur ses plus bas niveaux depuis 2020. Les monnaies électroniques étaient censées être décorrélées des actions. Il n'en est rien. Le bitcoin est entrainé vers le bas par la chute des marchés actions et plus particulièrement par celle des valeurs technologiques.

Ce vent de défiance a été renforcé par l'effondrement de la principale stablecoin, TerraUSD.