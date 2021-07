Le cours du bitcoin s'envole à nouveau, porté par l'intérêt des géants de la tech

Les cryptomonnaies connaissent un nouveau frémissement soudain ce lundi, après une série d'informations positives.

(illustration) ( AFP / MARTIN BUREAU )

Tesla, l'empire des "tweets" et peut-être même Amazon: l'intérêt renouvelé des géants de la tech pour le bitcoin a donné un coup d'accélérateur au marché des cryptomonnaies lundi, après plusieurs semaines de patinage. En cours d'échanges asiatiques, le prix du bitcoin a bondi de près de 15% en moins d'une heure et demi, pour atteindre 39.681 dollars, un plus haut depuis mi-juin. A la mi-journée, le bitcoin valait 38.460 dollars (+11,5%). Aucune information lundi n'expliquait cette hausse, que les analystes attribuaient plutôt à une série d'informations positives ces derniers jours.

Mercredi, le fonds d'investissement américain Ark Invest organisait le "B word", un événement visant à promouvoir l'utilisation institutionnelle du bitcoin. Lors d'une discussion en ligne, Cathie Wood, patronne d'Ark Invest, Elon Musk, patron de Tesla et Jack Dorsey, patron du réseau social à l'oiseau bleu, ont réaffirmé leur intérêt pour les cryptomonnaies. L'intervention d'Elon Musk était particulièrement attendue : l'excentrique milliardaire a souvent vanté les mérites des cryptomonnaies, mais s'était inquiété de l'impact du bitcoin sur l'environnement.

Eloignement de Chine

Mercredi, il a annoncé que Tesla allait "très probablement" recommencer à accepter les bitcoins comme moyen de paiement. Ses inquiétudes sont selon lui amoindries par le durcissement des législations chinoises contre les "mineurs" de bitcoin. Ces entreprises essentielles au fonctionnement du réseau décentralisé bitcoin mais gourmandes en électricité vont se relocaliser dans des régions où l'énergie provient de sources moins polluantes, estime le milliardaire.

Un message bienvenu pour les amateurs de cryptomonnaies, en difficulté récemment: si le bitcoin reste en hausse vertigineuse de 290% sur un an, il a reculé de 40% depuis son sommet atteint mi-avril à près de 65.000 dollars. "Les achats se multipliaient depuis la conférence +The B Word+ de la semaine dernière", confirme à l'AFP Fawad Razaqzada, analyste chez ThinkMarkets. Mais la prudence du marché, qui s'éloignait des actifs à risque en raison de la propagation du Covid-19 la semaine dernière, a empêché la cryptomonnaie de prendre son essor, ajoute Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown. Depuis, un autre géant de la tech a fait part de son intérêt: vendredi, Amazon a posté une annonce de recrutement pour un poste de chargé de projet cryptomonnaie. "Ca va commencer avec le bitcoin", affirme une source anonyme au quotidien économique CityAM. "C'est toujours de la pure spéculation pour l'instant", précise cependant Mme Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Suite incertaine

Si elle considère "probable que de plus en plus de grands acteurs acceptent les cryptomonnaies", elle conseille aux investisseurs de ne placer "qu'une partie marginale" de leur portefeuille dans ce secteur aux mouvements abrupts. "Le prix effervescent du bitcoin de ce matin a été exagéré par un nombre important de paris à la baisse qui ont été perdus", commente pour sa part James Bennett, du cabinet d'analyse de cryptomonnaies ByteTree.

Un premier mouvement modéré à la hausse a poussé les investisseurs pariant sur une baisse à liquider leur position, ce qui peut exacerber la montée d'un actif financier. Reste à savoir dans quelle direction le vent va souffler: ces derniers mois, les efforts de régulation du marché décentralisé du bitcoin avaient pesé sur le cours.

Outre les efforts chinois pour empêcher l'activité des mineurs comme des plateformes d'échanges, les régulateurs des marchés en Europe et aux Etats-Unis multiplient les avertissements et les sanctions. "Je reste un sceptique du bitcoin, mais en repassant au dessus des 34.500 dollars", la cryptomonnaie bénéficie d'une tendance positive, juge toutefois Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.