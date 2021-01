Le cours du Bitcoin bondit grâce à Elon Musk

(AOF) - Le cours du bitcoin a grimpé de 12 % cette semaine, l'essentiel de ses gains étant concentrés sur la seule journée de vendredi. La plus célèbre des cryptomonnaies a profité d'un coup de pouce inattendu de la part d'Elon Musk. L'influent patron de Tesla a ajouté « #Bitcoin » dans son profil Twitter, permettant à la cryptodevise de dépasser la barre des 37 000 dollars l'unité. Très volatil, le Bitcoin enregistre un gain de 27 % sur un mois et de presque 300 % sur un an. Un record à plus de 40 000 dollars l'unité avait été inscrit début janvier.