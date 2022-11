Le cours du baril de WTI repasse sous les 80 dollars

(AOF) - Le cours du baril de WTI recule de plus de 3% à 79 dollars le baril, repassant sous les 80 dollars pour la première fois depuis septembre. La Chine aurait demandé à l'Arabie saoudite d'expédier moins de pétrole brut en décembre, affirme le site spécialisé oilprice.com. Le cours du baril de WTI affiche désormais une baisse de plus de 10% sur la semaine. En début de semaine, l’Opep a de nouveau réduit ses estimations pour la demande de pétrole en 2022 et 2023.

La demande mondiale est désormais estimée à 2,55 millions de barils de pétrole par jour en 2022, soit 100 000 barils de moins que précédemment. Elle devrait tomber à 2,24 millions de barils de pétrole par jour en 2023, soit 100 000 barils de moins que pour sa précédente prévision.

Le cartel pétrolier a évoqué la politique zéro Covid de la Chine, des incertitudes politiques persistantes et le ralentissement économique.