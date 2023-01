Le cours de l'or noir prolonge sa hausse

(AOF) - En légère baisse en début de journée, les cours du pétrole gagnent désormais 1,07% à 88,60 dollars le baril pour le Brent. L'or noir continue de bénéficier des espoirs suscités par la réouverture de la Chine. Si cette décision va peser à court terme sur l’économie chinoise en raison du bond des cas de Covid, les investisseurs s’attendent à ce qu’elle permette ensuite une reprise plus durable. " La réouverture rapide et brutale signifie que l'activité économique pourrait revenir à la normale au deuxième trimestre, voire dès le mois de mars ", expliquait récemment Commerzbank.

