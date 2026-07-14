Le cours de l'action Yum recule après l'annonce d'une enquête des autorités sanitaires américaines sur Taco Bell dans le cadre d'une épidémie de cyclosporiase

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réaction de Taco Bell aux paragraphes 3 et 4, ainsi que de détails supplémentaires aux paragraphes 5, 6 et 7)

L'action de Yum Brands YUM.N a vu son cours chuter de 4,5 % mardi après que le Washington Post a rapporté que les autorités sanitaires fédérales et étatiques enquêtaient pour déterminer si la laitue servie chez Taco Bell pouvait être liée à une épidémie de cyclosporose, une maladie intestinale. Les cas de cette maladie, qui provoque des diarrhées, des nausées et d’autres symptômes gastro-intestinaux, n’ont cessé d’augmenter ces derniers mois à travers le pays. Trente-quatre États ont signalé des cas , selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC). "Les autorités de santé publique n’ont pas confirmé de lien avec Taco Bell ni avec aucun ingrédient, fournisseur, restaurant ou distributeur en particulier", a déclaré Taco Bell, ajoutant avoir volontairement et temporairement retiré certains ingrédients dans certains restaurants à titre de mesure de précaution. La chaîne a indiqué qu’elle continuerait à suivre de près la situation et à se conformer aux recommandations des autorités de santé publique. À Brooklyn, plusieurs grandes chaînes de supermarchés et de restauration rapide, dont Taco Bell, n’avaient ni affiché de panneaux d’information ni retiré de produits mardi, a observé un journaliste de Reuters. La plupart des personnes présentes dans les magasins et sur le trottoir n’avaient pas non plus entendu parler de l’épidémie, même si Dee Stephens, une employée de bureau qui se tenait devant le Taco Bell de Bushwick Avenue, a déclaré qu’elle comptait éviter la laitue dans un avenir proche. "Je peux consommer des légumes verts d’une autre manière", a-t-elle déclaré. Les épidémies d’origine alimentaire peuvent peser lourdement sur les actions des chaînes de restauration. McDonald’s MCD.N a fait l’objet d’une attention particulière lors d’une épidémie de cyclospora liée aux salades en 2018, tandis que Chipotle Mexican Grill CMG.N a été confronté à une série de graves épidémies d’E. coli et de norovirus dans plusieurs États américains, ce qui a mis à mal les ventes et le cours de l’action de l’entreprise.

"La perception compte autant que les faits dans les premières phases d’une enquête sur la sécurité alimentaire. Même un lien non confirmé avec une intoxication alimentaire peut amener les consommateurs à repenser leurs choix en matière de restauration", a déclaré Zak Stambor, analyste chez eMarketer.

"Même si la chaîne est finalement innocentée, l’enquête pourrait jeter une ombre sur la marque et peser sur les ventes à court terme", a-t-il ajouté.

Le nombre de cas confirmés en laboratoire liés à la récente épidémie de cyclosporose s’élève désormais à 1.645, a indiqué mardi le CDC, soit une augmentation de plus de 800 cas par rapport à sa dernière mise à jour il y a une semaine.

L'épidémie actuelle aux États-Unis, qui a débuté le 1er mai, est concentrée dans le Michigan, tandis que l'Ohio et New York ont également signalé un nombre élevé de cas.

Selon l’agence sanitaire, ces infections ont entraîné 141 hospitalisations à travers le pays au 13 juillet. Aucun décès n’a été signalé.

Le CDC a indiqué avoir également recensé plus de 5.100 cas supplémentaires nécessitant une analyse et une confirmation plus approfondies.

La cyclosporose peut se contracter par la consommation d’aliments — généralement des fruits et légumes crus — ou d’eau contaminée par des matières fécales, selon le CDC.