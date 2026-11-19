** L'action de Walmart WMT.O , référence du secteur de la grande distribution aux États-Unis, a progressé de 1 % à 128,85 dollars lors d'une séance pré-ouverture marquée par la volatilité
** La société a légèrement revu à la hausse ses objectifs annuels, pariant que la demande de produits alimentaires à bas prix et la croissance de son activité de livraison soutiendront les ventes pendant la période des fêtes
** La société relève ses prévisions de chiffre d’affaires annuel dans une fourchette comprise entre 4,9 % et 5,2 %, contre une prévision précédente de 4 % à 5 %; les analystes tablent en moyenne sur 5,5 % (données compilées par LSEG)
** Prévoit un BPA ajusté annuel compris entre 2,84 et 2,89 dollars, contre des objectifs antérieurs de 2,80 à 2,87 dollars, dont le point médian est largement inférieur à l'estimation de 2,88 dollars
** Affiche un chiffre d’affaires total de 188,83 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant légèrement les estimations de 187,27 milliards de dollars
** Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires comparable aux États-Unis, hors carburant, a progressé de 2,9 %, conformément aux estimations
** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 14 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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