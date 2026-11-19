Le cours de l'action Walmart progresse après que le distributeur a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels

** L'action de Walmart WMT.O , référence du secteur de la grande distribution aux États-Unis, a progressé de 1 % à 128,85 dollars lors d'une séance pré-ouverture marquée par la volatilité

** La société a légèrement revu à la hausse ses objectifs annuels, pariant que la demande de produits alimentaires à bas prix et la croissance de son activité de livraison soutiendront les ventes pendant la période des fêtes

** La société relève ses prévisions de chiffre d’affaires annuel dans une fourchette comprise entre 4,9 % et 5,2 %, contre une prévision précédente de 4 % à 5 %; les analystes tablent en moyenne sur 5,5 % (données compilées par LSEG)

** Prévoit un BPA ajusté annuel compris entre 2,84 et 2,89 dollars, contre des objectifs antérieurs de 2,80 à 2,87 dollars, dont le point médian est largement inférieur à l'estimation de 2,88 dollars

** Affiche un chiffre d’affaires total de 188,83 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant légèrement les estimations de 187,27 milliards de dollars

** Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires comparable aux États-Unis, hors carburant, a progressé de 2,9 %, conformément aux estimations

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 14 % depuis le début de l'année